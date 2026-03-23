Rescatada una niña en A Coruña tras quedar la cabeza atascada en la valla de una escuela infantil

Una niña fue rescatada en la mañana de este lunes tras quedar con la cabeza atrapada entre los listones de la valla del patio de juegos de la escuela infantil de Elviña, situada en la calle Pablo Picasso. El incidente se produjo en torno a las 11:46 horas y movilizó a los servicios de emergencia.

Según la información facilitada por el cuerpo de bomberos, el aviso fue recibido a través del 112, que alertó de que la menor tenía la cabeza introducida entre dos listones de la valla y que no podían liberarla, aunque se encontraba en buen estado.

A su llegada, los efectivos confirmaron la situación y encontraron a la madre de la niña tratando de tranquilizarla. Para proceder al rescate, los bomberos emplearon un extensor hidráulico con el que lograron separar los listones de la valla y liberar a la menor sin causarle daños físicos.

En el operativo participaron cuatro bomberos a bordo de un camión de rescate, así como dos patrullas de la Policía Local. La intervención concluyó con éxito y sin más consecuencias que el susto vivido por la niña y su entorno.

Incendio en una carpintería

Minutos después, a eso de las 12:10 horas de la mañana, los bomberos también fueron requeridos en la calle Galileo Galilei por un conato de incendio en una carpintería.

A su llegada, refrigeraron con agua un tramo de las conducciones para la extracción de serrín. Para ello se desplazaron hasta el punto tres vehículos con ocho bomberos de dotación.