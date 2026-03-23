Los carburantes bajan en A Coruña, pero se mantienen en precios elevados: "La gente está reduciendo mucho el consumo"

La entrada en vigor de la rebaja del IVA en los carburantes este domingo dejó una jornada "caótica" en las estaciones de servicio de A Coruña, donde los precios del diésel y de la gasolina comenzaron a registrar importantes bajadas. Después de semanas de alzas continuas con la escala de la guerra en Oriente Próximo, los carburantes llegaron a situarse en torno a los 2 euros en muchas de las gasolineras coruñesas. Este lunes, tras la aplicación de la medida, la gasolina ha bajado cerca de un 11% en los últimos cinco días mientras que el diésel ha bajado cerca de un 6%.

Así, según los últimos datos disponibles, el precio medio de la gasolina en la ciudad se sitúa en 1,55 euros y el del diésel en 1,77 euros, aunque algunas de las estaciones de servicio del centro de A Coruña mantienen los costes todavía cercanos a los 2 euros.

Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña y Vicepresidente de FEGAES, explica que este fin de semana fue de trabajo continuo en las gasolineras gallegas para tener todo a punto para aplicar las rebajas ya el propio domingo.

"Somos el sector y la asociación que está más preparada para cualquier eventualidad y lo estamos demostrando", destaca.

Por eso, el domingo comenzó con "bastantes fallos. Somos un sector de microempresas y para muchos compañeros no es tan sencillo aplicar el IVA, ver qué precio poner y cómo... No son grandes empresas con grandes departamentos, así que se dieron algunos problemas informáticos y de gestión a primera hora pero después todo fue funcionando. Hemos llegado a todos los puntos geográficos del rural y a los pequeños empresarios para que pudieran abrir este fin de semana", subraya.

Y entre los consumidores, López considera que la rebaja no ha sido suficiente para reincentivar el consumo: "La gente está reduciendo muchísimo el consumo al mínimo y se está notando una bajada de ventas importante".

Con estas ayudas, "se animará un poco porque viene la Semana Santa, pero hay mucha incertidumbre y la gente no tiene ganas de hacer un gasto que no sea necesario", explica, indicando que "la gente que reposta es la que lo necesita en el día a día y cada vez lo hace de manera más controlada".