La Xunta acaba la nueva plataforma del CHUAC en A Coruña y allana el camino para el nuevo viaducto

La Xunta ha finalizado la construcción de una plataforma de 1.000 metros cuadrados en los terrenos que ocupaba el antiguo hotel de pacientes, un paso decisivo para avanzar en los accesos al futuro CHUAC.

La actuación permite liberar espacio estratégico para la entrada de maquinaria pesada, imprescindible para las próximas fases de la obra.

Con esta intervención, se allana el terreno para la demolición del actual paso sobre la AC-12 y la futura construcción de un nuevo viaducto, una de las infraestructuras clave en la transformación del complejo hospitalario coruñés.

Los trabajos se desarrollaron tras la demolición del edificio, completada a finales de 2025. Desde entonces, se ejecutaron tareas de retirada de cimentaciones y acondicionamiento del entorno, incluyendo asfaltado, adecuación de aceras y colocación de barandillas.

En los últimos días, la retirada de vallado y la limpieza han puesto fin a esta fase de la obra.

Más de 10.000 metros cúbicos de residuos

Uno de los aspectos más destacados ha sido la gestión de los residuos. La demolición generó cerca de 10.000 metros cúbicos de materiales, de los cuales unos 2.600 fueron reutilizados en el propio acondicionamiento de la parcela, mientras que otros 4.000 metros cúbicos se trituraron para su traslado por gestores autorizados.

Además, se retiraron alrededor de 100 metros cúbicos de materiales con amianto, siguiendo los protocolos establecidos.

Obra en coordinación con la actividad hospitalaria

La intervención se llevó a cabo en coordinación con la actividad hospitalaria. La proximidad a servicios esenciales obligó a extremar las precauciones para minimizar el impacto en el día a día del complejo sanitario, manteniendo en todo momento la operatividad de instalaciones clave.

En este sentido, todas las actuaciones cumplieron estrictamente el plan de bioseguridad, que fijaba límites en la emisión de polvo y ruido.

Las mediciones continuas realizadas durante la obra confirmaron que los niveles se mantuvieron dentro de los parámetros permitidos, garantizando así la seguridad tanto de los trabajadores como de pacientes y personal sanitario.