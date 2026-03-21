Los bomberos de Oleiros (A Coruña) apagan un incendio en una chimenea de un restaurante

Un incendio registrado en la noche de este sábado en un restaurante de Santa Cruz, en Oleiros, obligó a movilizar a los servicios de emergencia tras detectarse fuego en la chimenea del local.

El aviso se produjo en torno a las 21:30 horas a través del 112 Galicia, alertando de un incidente en el establecimiento El Cotarro.

Hasta el lugar se desplazaron dos equipos de los Bomberos de Oleiros, con una Bomba Urbana Pesada y una autoescalera automática, comprobando a su llegada que el fuego se encontraba en el interior del conducto de evacuación de humos, extendiéndose desde la zona de la parrilla hasta la parte superior del tubo exterior.

Ante la situación, los efectivos optaron por actuar desde el exterior utilizando la autoescalera, enfriando el conducto con una aplicación controlada de agua, lo que permitió sofocar el incendio con rapidez y evitar su propagación a otras zonas del edificio.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario del 061, aunque finalmente no fue necesaria la atención médica, ya que no se registraron daños personales.

La intervención concluyó sin mayores consecuencias, más allá de los daños materiales en la instalación afectada.