Un conductor choca de madrugada contra un semáforo en la plaza de Ourense de A Coruña

Un hombre protagonizó esta mañana un accidente en el entorno de la plaza de Ourense de A Coruña al chocar contra un semáforo mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El siniestro se produjo hacia las 06:10 horas de este jueves, cuando el conductor circulaba desde la avenida do Porto en dirección salida de la ciudad, haciendo el giro hacia Linares Rivas frente a la plaza.

El hombre, de 43 años, perdió el control de su vehículo llegando a golpear un semáforo y derribándolo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que le hizo un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo. Debido a la hora a la que se produjo el accidente, afortunadamente no hubo que lamentar ningún herido.