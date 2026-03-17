El buen tiempo anima a los coruñeses a llenar terrazas y playas a las puertas de la primavera

A tan solo tres días del inicio de la primavera, A Coruña está viviendo este martes una jornada que muchos esperaban desde hace meses. Tras un largo invierno marcado por la lluvia, el sol y las temperaturas suaves han devuelto la vida a playas, paseos y terrazas de la ciudad.

Con el cielo completamente despejado y máximas que han llegado a alcanzar los 23 grados, numerosos coruñeses están aprovechando el respiro meteorológico para salir a la calle. Las playas han vuelto a llenarse de paseantes, deportistas y quienes buscaban simplemente sentarse a disfrutar del sol, mientras que las terrazas han recuperado el ambiente propio de los días primaverales o incluso del verano.

Un anticipo de la primavera

El cambio de tiempo se produce en la antesala de la primavera, que comenzará en apenas unos días, y deja atrás semanas de inestabilidad y precipitaciones constantes. Este primer episodio de buen tiempo ha servido como adelanto de lo que está por venir, con una ciudadanía volcada en recuperar hábitos al aire libre.

Pasear por el paseo marítimo, tomar algo al sol o incluso acercarse a la playa sin abrigo está siendo una de las estampas más repetidas durante la jornada.

Las previsiones apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante los próximos días, con una semana en la que predominará el sol. No obstante, no se descarta la presencia puntual de lluvias, en línea con la variabilidad típica de esta época del año.