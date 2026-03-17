Estas son las alternativas durante el corte de la avenida da Pasaxe de A Coruña: 10 minutos más de trayecto

Itinerario por los cortes de tráfico en el CHUAC Quincemil

Vecinos del área metropolitana de A Coruña, como Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada o Bergondo, entre otros, tendrán que salir al menos 10 minutos antes de casa los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril si no quieren llegar tarde a sus compromisos.

Con motivo del derribo del viaducto que conecta esta vía con el CHUAC, la Xunta ha informado esta mañana de los itinerarios alternativos para acceder al hospital según el punto de origen.

Durante tres días, la AC-12, o avenida da Pasaxe, permanecerá cortada entre Burger King y Servisa, sin posibilidad de paso de un punto a otro, ni en coche ni a pie. Tampoco los autobuses podrán mantener su recorrido habitual.

No obstante, se habilitarán cambios de sentido en varios puntos de la AC-12 para facilitar la circulación y permitir desvíos por rutas alternativas.

Se recomienda evitar la avenida da Pasaxe si el destino es el CHUAC o la ciudad. El acceso al Hospital Materno Infantil seguirá operativo para quienes lleguen desde el puente de A Pasaxe, pero no será posible acceder desde el sentido contrario de la circulación.

Itinerarios alternativos

Desde Ponte Pasaxe o Culleredo (AC-211)

Si vienes desde Oleiros, una vez llegues a la rotonda de Ponte Pasaxe , en vez de girar hacia la avenida del Ponte Pasaxe, continúa recto por la AC-11 en dirección Alfonso Molina (lo mismo si vienes desde Culleredo, por la AC-211)

, en vez de girar hacia la avenida del Ponte Pasaxe, continúa recto por la AC-11 en dirección Alfonso Molina (lo mismo si vienes desde Culleredo, por la AC-211) Una vez incorporado a Alfonso Molina, toma el desvío hacia la glorieta de Matogrande

Toma la segunda salida hacia la AC-10, en dirección glorieta de Casablanca.

Una vez ahí toma la salida hacia el Hospital San Rafael, y podrás acceder al CHUAC por la cuesta habitual de entrada.

Desde AP-9

Similar al anterior, pero con acceso desde la AP-9. En vez de tomar la salida hacia la AC-12, continúa recto e incorpórate a Alfonso Molina

Una vez incorporado a Alfonso Molina, toma el desvío hacia la glorieta de Matogrande

Toma la segunda salida hacia la AC-10, en dirección glorieta de Casablanca.

Una vez ahí toma la salida hacia el Hospital San Rafael, y podrás acceder al CHUAC por la cuesta habitual de entrada.

Desde el centro de la ciudad

En la rotonda de la Casa del Mar por la avenida del Ejército, en vez de continuar recto por la AC-12, toma la tercera salida por la carretera de Acceso al Puerto Petrolero (AC-10), que da salida directa a la glorieta Casablanca.

por la avenida del Ejército, en vez de continuar recto por la AC-12, toma la tercera salida por la carretera de Acceso al Puerto Petrolero (AC-10), que da salida directa a la Una vez ahí toma la salida hacia el Hospital San Rafael, y podrás acceder al CHUAC por la cuesta habitual de entrada.

Desde AG-55 (Carballo)

El itinerario para aquellos que vengan desde la AG-55, de municipios como Arteixo o Carballo, o directamente del polígono de Agrela, mantendrán su ruta habitual de acceso al CHUAC.

Desde la avenida Sa Cristobal, deberán continuar hacia la rotonda de Matogrande y seguir todo recto hacia la AC-10, en dirección glorieta de Casablanca.

Una vez ahí toma la salida hacia el Hospital San Rafael, y podrás acceder al CHUAC por la cuesta habitual de entrada.

Cambio de señalización en la rotonda Casablanca

Para facilitar la circulación y dar prioridad a los coches que proceden de la AC-10, se han realizado cambios en la señalización de la rotonda Casablanca.

Así lo ha anunciado hoy la delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada de la directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, junto al gerente da Área Sanitaria da Coruña, Luis Verde.

Lo han hecho después de mantener una reunión telemática con los concellos del área para explicar el itinerario y las alternativas de tráfico durante los tres días que dure el corte de tráfico de la AC-12. A esta reunión se convocó a ocho concellos de los alrededores de A Coruña, a la que solo acudió la mitad. Aun así, se está informando a aquellos que no pudieron asistir de forma individual.