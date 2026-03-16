Muere en A Coruña un operario que trabajaba en la cubierta del IES Agra del Orzán Xunta de Galicia

Un operario ha fallecido este lunes en A Coruña tras caer de un tejado en el que trabajaba en el IES Agra del Orzán.

Según ha informado el 112, el trabajador estaba trabajando en la cubierta del instituto situado en la Rúa Alcalde Liaño Flores cuando cayó desde varios metros de altura.

Fuentes de la Policía Nacional han ratificado que se investigan las causas del accidente laboral.

Lo que se conoce es que el trabajador estaba realizando tareas de limpieza en el tejado cuando se derrumbó la superficie en la que se encontraba apoyado, lo que provocó la caída.

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que alertó al 112 Galicia minutos antes de las 18:00 horas.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó un operativo en el que también colaboraron agentes de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

Desde la Consellería de Educación han confirmado que las obras no están siendo ejecutadas por ellos y que "al parecer, se trata de una persona que el centro contrataba habitualmente para pequeñas tareas de mantenimiento".

Asimismo, han señalado que personal de la Consellería se está desplazando al centro para apoyar en todo lo necesario. Por último, expresan sus condolencias a la familia de la persona fallecida y a la comunidad educativa del instituto.