La demolición del mercado de Santa Lucía, en A Coruña, obliga a cortar el tráfico este lunes

Los vecinos y vecinas de A Falperra, en A Coruña, están cada vez más cerca de poder disfrutar del nuevo centro de salud, una demanda histórica en el barrio, pues las obras avanzan a buen ritmo. Este lunes, 16 de marzo, las demoliciones del antiguo mercado de Santa Lucía entran en su recta final con actuaciones en el exterior del edificio, que obligarán a cortar el tráfico en la calle Inés de Castro durante toda la jornada hasta, previsiblemente, el martes.

De esta manera, los trabajos provocarán el corte de la circulación en el tramo entre Médico Durán y Doctor Fleming —los accesos y garajes seguirán teniendo operativos—, ya que el sector entre Doctor Fleming y Pla y Cancela no sufrirá afectaciones y estará abierto.

Desde el Concello, explicaron la semana pasada a través de un comunicado, que la ocupación de la calle Inés de Castro en este punto de las obras es indispensable por dos motivos: el primero, por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía; y el segundo, por seguridad y prevención, ya que al distanciarla lo suficiente de la estructura del mercado también se evitan daños de los cascotes sobre la propia maquinaria.

La rehabilitación de la antigua plaza de abastos de Santa Lucía, que cuenta con una inversión de casi 8 millones de euros, permitirá disponer de unas nuevas instalaciones sanitarias que se ajusten al número de pacientes domiciliados en la zona, así como la creación de equipamientos públicos abiertos al uso de personas de todas las edades, una cuestión que se remonta a hace más de 15 años y que ahora, en el actual mandato, se verá cumplida.

Las nuevas instalaciones estarán previsiblemente en funcionamiento a principios de 2027. Las obras permitirán al barrio contar con un nuevo centro de salud más amplio y moderno y un nuevo mercado, así como un centro cívico con espacios polivalentes.