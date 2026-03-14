Culleredo (A Coruña) cede terreno a Aspanaes para construir un centro de apoyo a personas con autismo Cedida

El Concello de Culleredo acuerda con Aspanaes la cesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados para un nuevo centro de apoyo a personas con autismo, lo que supondrá un salto de calidad en la atención de las personas que pertenecen a este colectivo.

El gobierno local concretó la cesión de una parcela de titularidad municipal en una reunión con la Asociación de Padres y Madres de Personas con Autismo de Galicia (Aspanaes). El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, se reunió con representantes de la entidad para definir los detalles de la operación. También asistieron al encuentro la concelleira de Cohesión Social, Marta Figueroa, y la concelleira de Urbanismo, Marta Iglesias.

El terreno está localizado en la calle Irmáns Suárez Ferrín, en A Corveira, y cuenta con una superficie de 10.007 metros cuadrados. La asociación proyecta levantar tres edificios destinados a ofrecer atención personalizada a las personas con autismo en función de su nivel de dependencia.

El regidor subrayó la "total disposición" del Concello para colaborar en la puesta en marcha de iniciativas como esta. "O centro aportará un significativo beneficio social tanto para Culleredo como para o conxunto da área metropolitana", señaló Rioboo, que destacó la relevancia de “dotar deste tipo de recursos especializados ás familias”.

La intención del gobierno municipal es ceder gratuitamente la parcela para impulsar esta iniciativa de carácter social. El Concello y la entidad trabajan en conjunto en el trámite, que tendrá que ser validado por el pleno.

Esta iniciativa nace tras la visita de Rioboo y Figueroa el pasado mes de octubre al centro que Aspanaes tiene en Castelo. El alcalde avanzó entonces que "os proxectos sociais van por diante doutras posibles actuacións" en dicha parcela y por ello se puso en marcha la maquinaria para la cesión que ahora mismo se ultima.

El proyecto

El nuevo centro ofrecerá cuatro servicios complementarios y permitirá atender hasta a 124 usuarios. Contará con atención residencial y terapéutica en varias unidades de convivencia, así como atención diurna, un servicio de ocio y tiempo libre y un programa de vida independiente. Estos recursos favorecerán el desarrollo de la autonomía de las personas con autismo, sus habilidades sociales y su bienestar.

Para ello, el proyecto contempla la construcción de tres edificios diferenciados. Uno se destinará a seis unidades residenciales, otro albergará el centro de atención diurna y el tercero acogerá un apartamento para el programa de vida independiente.

De este modo, Culleredo contará con un nuevo equipamiento sociosanitario especializado que contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias. El centro ofrecerá apoyo adaptado a distintos niveles de dependencia y aspira a consolidarse como una referencia a nivel autonómico.