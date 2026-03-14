Abegondo (A Coruña) presenta un nuevo recurso contra la autorización a la subestación eléctrica

El Concello de Abegondo, en A Coruña, ha presentado un recurso de alzada contra la autorización del parque de 220 kilovatios en la subestación eléctrica prevista por Red Eléctrica en la parroquia de Folgoso. La Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas dio luz verde a la construcción de la infraestructura en el municipio, además de declarar la utilidad pública del proyecto.

El parque de 220 kilovatios se integrará en la futura subestación de 400/220 kilovatios, una instalación validada por el Estado que el gobierno local ya tiene recurrida desde finales de 2025. Tanto el Concello como los vecinos han mostrado su rechazo total a la actuación por el impacto que supondrá sobre el territorio.

"Faise sen consenso social e supón un impacto irreversible ao medio ambiente", afirma el alcalde, José Antonio Santiso, que recalca que "non pararemos ata esgotar todas as vías e todas as posibilidades contra esta barbaridade". El primer edil ejercerá una defensa rotunda de los derechos de sus vecinos frente a una construcción "inxustificada".

En concreto, en el recurso de alzada, el Concello demanda la nulidad de pleno derecho de la resolución por varias causas como la falta de evaluación del impacto ambiental. En este sentido, considera que se está vulnerando la ley 21/2013 así como el Derecho de la Unión Europea.

Asimismo, se subraya que la presencia del parque en el territorio de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas implica de por sí que debe ser objeto de evaluación ambiental. En cuanto a afecciones, el Concello relata en el recurso el impacto que se ejercerá sobre el medio natural, la fauna y la flora, que podrían ser irreversibles, alerta.

También hace hincapié en el control necesario de especies invasoras, el incremento del riesgo de incendios forestales, o las afecciones sobre el paisaje y la hidrología, entre otros aspectos analizados.

Otras causas de nulidad

Además de la falta de impacto ambiental, el Concello aduce más causas para fundamentar la petición de nulidad. Es el caso de la fragmentación de proyectos, por lo que se ve necesario una evaluación conjunta con la línea de transporte y los parques eólicos a los que va a dar servicio.

En el texto, los juristas apuntan que la subestación "no puede ser considerada aisladamente desde el punto de vista ambiental respecto de otros proyectos que se relacionan directamente con la misma, formando materialmente parte de un conjunto", dado que al hacerlo así "se prescinde de una evaluación ambiental del conjunto y de los correspondientes estudios de efectos acumulativos y sinérgicos, nos situamos ante una fragmentación artificiosa de proyectos contraria al derecho".

El Concello expone que se han solicitado y proyectado por parte de diferentes compañías eléctricas un gran número de proyectos de parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación (algunos de ellos aprobados, otros rechazados y otros en fase de resolución) que en su conjunto causarían un enorme, irreversible e irreparable impacto ambiental.

El gobierno local considera imperativo una evaluación conjunta de todas las instalaciones eólicas que se pretende poner a información pública y que tienen previsto verter a la red en el punto de conexión Subestación 400/220 kv. Igualmente, falta la realización de una justificación a nivel científico – técnico por el exceso y abuso de Líneas de Alta Tensión para el transporte de energía de diferentes parques eólicos (Seixo, Feás-Seselle, Satrebares,..) cuyos proyectos se están tramitando pero que van a confluir al mismo punto) y que permita determinar la carga crítica capaz de soportar el territorio de la Reserva de Biosfera y sus habitantes, algo que a día de hoy se desconoce.

Como respaldo ante esta petición, el Concello señala la existencia de numerosa jurisprudencia. A mayores, las otras causas de nulidad relatadas consisten en la falta de toma en consideración de las alegaciones del Concello de Abegondo, la vulneración de la normativa urbanística municipal, la falta de justificación de utilidad pública y la falta de la puesta a disposición de los informes sectoriales.

En base a estas seis causas, el Concello demanda a la Dirección Xeral, al igual que pidió al Estado con el parque de 400 kv, que declare la nulidad de la resolución y se suspenda su ejecución por los perjuicios que causará de imposible reparación.

Desde el gobierno local señalan que no se rinden ante lo que define como "un despropósito". Hay que recordar que, en sus orígenes, el proyecto constaba como un refuerzo para la alimentación eléctrica de la ciudad de A Coruña. Sin embargo, la obra adquiere otra dimensión que se justifica ahora por el suministro de electricidad al AVE y la evacuación de la energía procedente de los parques eólicos.