La política gallega celebra la devolución del Pazo de Meirás: "Es de justicia"

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que la familia Franco deberá devolver el Pazo de Meirás al Estado, en una sentencia con una resolución adoptada por unanimidad y que desestima los recursos presentados por los familiares del dictador. La noticia ha sido recibida con celebración por buena parte de la política gallega.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que la sentencia es "un exercicio de democracia, de xustiza e de memoria". En un acto en Vilalba, Blanco afirmó que la sentencia confirma que el Pazo "é de todos os galegos e galegas” con un patrimonio "común".

En el proceso judicial, iniciado por el Estado, participaron también la Xunta de Galicia y los concellos de Sada y de A Coruña, además de la Deputación provincial.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también ha celebrado la sentencia. En un acto celebrado en A Coruña, la líder del BNG ha afirmado que "o máis relevante é que a cidadanía galega gañou unha batalla moi importante, que é a recuperación do Pazo" y que "demostrouse que non era propiedade dos Franco, senón dos galegos e das galegas".

Por este motivo, Pontón considera que el Pazo debe "ser transferido a Galicia" y "abrirse ao conxunto da cidadanía" para convertirse en "un espazo de memoria para que non esquezamos o que pasou neste país". "É a primeira batalla deste calibre que se lle gana á familia Franco no conxunto do Estado español", subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press. Sobre la indemnización a la familia del dictador, Pontón señaló que "son cousas da xustiza que non entendemos nin compartimos".

Al considerar que los Franco no fueron poseedores de mala fe, se les indemnizará por los gastos realizados en el inmueble durante los años de su propiedad.

Sada y A Coruña destacan el regreso del Pazo al patrimonio público

Desde el Concello de Sada, el gobierno local celebra el cierre de "un longo proceso xudicial" que "consolida a recuperación para o patrimonio público dun inmoble que nunca debeu deixar de pertencer á cidadanía".

Sada también lamenta la indemnización a la familia Franco, algo de lo que advirtió en la Comisión de Expertos del 2018, insistiendo en la necesidad de fundamentar la posesión de mala fe. "De terse formulado tamén esa pretensión do Concello na demanda, a

liquidación posesoria final podería ter sido distinta", recuerdan. Por eso, cuando se determine el importe, el Concello "seguirá defendendo que esta sexa a máis favorable posible para o interese público".

De todas formas, la localidad en la que se ubica el Pazo de Meirás celebra que "o esencial queda definitivamente confirmado: o Pazo de Meirás é patrimonio público".

Cuando el Estado figure como propietario de Meirás, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para abrir el inmueble al conjunto de la ciudadanía. Por eso, Sada insta a la activación efectiva del protocolo interadministrativo entre Estado, Xunta y Concello para "converter o Pazo nun verdadeiro espazo de memoria democrática, compatibilizado co recoñecemento á figura de Emilia Pardo Bazán e ao seu legado cultural".

En palabras del alcalde, Benito Portela, Sada trabajará para que el edificio sea "referencia mundial da dignidade democrática".

"A recuperación do Pazo non é só unha vitoria xurídica, é unha vitoria moral e democrática de toda a cidadanía", destaca el gobierno local, que pone en valor le trabajo de los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo y del letrado Miguel Torres Jack, además del movimiento memorialista gallego.

"Hoxe a xustiza confirma que o Pazo de Meirás é patrimonio público", declaró por su parte la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sus redes sociales. Para la regidora coruñesa esta "non é só unha sentenza. É un paso máis para reparar a historia, devolver o roubado polos Franco e lembrar que a memoria tamén se constrúe con xustiza".