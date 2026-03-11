Miguel Lorenzo tras el anuncio de Francisco Jorquera: "El BNG pierde a un referente en esta ciudad"

La actualidad política esta mañana en A Coruña ha estado protagonizada por el comunicado del portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, que ha anunciado que no será el candidato del partido en las próximas elecciones al Concello el año que viene.

Así lo ha anunciado él mismo en una rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación. Tras el anuncio de su decisión, tanto la alcaldesa, Inés Rey, como el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reconocieron el trabajo del nacionalista.

El portavoz popular se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Jorquera: "No tenía conocimiento de que iba a dejar la vida política y de ser candidato del BNG. Es una persona con la que tuve una relación positiva. Independientemente de nuestras divergencias ideológicas nos hemos tenido mucho respeto. Es una persona de la que destaco su coherencia".

Asimismo, Lorenzo quiso subrayar que: "No cabe duda de que el BNG pierde a un referente en esta ciudad".