Comerciantes de la calle Galera de A Coruña denuncian problemas con un bajo abandonado: "Estamos hartos"

Comerciantes de la calle Galera, en A Coruña, denuncian la situación "insostenible" que se viene produciendo desde hace meses en el portal del número 50, situado entre el edificio de Bonilla a la Vista y la perfumería Arenal. "Estamos hartos", dicen a Quincemil.

Según algunos de los afectados, que prefieren mantener su identidad en el anonimato, se trata de un punto conflictivo donde cada semana se registran altercados y discusiones protagonizadas por personas con problemas de drogodependencia, que terminan en llamadas a la Policía Local y Nacional, sin conseguir poner fin al ciclo.

Esta situación se prolonga desde hace años en un edificio prácticamente abandonado y en venta, ubicado en una de las principales arterias de la hostelería de la ciudad. "Cada mañana nos encontramos los escaparates y las puertas de nuestros negocios orinados", cuentan los comerciantes. Además, ante la acumulación de basura en la entrada del bajo, han empezado a aparecer ratas que, en ocasiones, terminan ingresando en los locales cercanos.

Según relatan los comerciantes, hace algunos años el edificio estuvo ocupado por una señora con varios animales y actualmente cuenta con alarma para evitar nuevas ocupaciones en su interior. Sin embargo, en la actualidad el problema se concentra en la entrada del portal sin cerrar, donde personas sin hogar ocupan el espacio para residir y consumir sustancias estupefacientes.

Por ello, los afectados piden que se cierre el acceso para evitar que sigan ocurriendo estos problemas. El Concello, consultado sobre este asunto por por este medio, indica que realiza tareas de control en todos los puntos potencialmente conflictivos de la ciudad, pero que "no pueden expulsar a nadie de un portal privado ni detener a nadie si no se ha cometido un delito". Asimismo, señalan que es el propietario de la vivienda el encargado de cerrar el portal, ya que ellos no pueden acometer ese tipo de actuaciones.

Un resto de la crisis que va bajando de precio

El número 50 de la calle Galera lleva años buscando comprador sin éxito. Antes de septiembre del 2023 el edificio se vendía por más de 900.000 euros, un precio que fue bajando en los últimos años de manera progresiva hasta situarse en el último anuncio en el Idealista en 410.000 euros.

Se trata de un edificio para reformar construido en un solar alargado, como muchos en la zona, con una extensión total de 582 metros cuadrados. La forma del solar es tan desproporcionadamente estrecha que el edificio cuenta con una fachada de menos de cinco metros, con una profundidad de alrededor de 40.

Además, el inmueble cuenta con un bajo comercial de 194 metros, y dos pisos más configurados como una sola vivienda de dos plantas. En las imágenes compartidas en el portal inmobiliario puede verse que está en un estado semirruinoso.

El edificio lleva años buscando comprador sin éxito, mientras el paso del tiempo va deteriorando las condiciones de salubridad internas y externas, con una vieja galería comercial a la entrada que los vecinos se han acostumbrado a ignorar.