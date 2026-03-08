A Coruña renovará las huertas ecológicas urbanas de Novo Mesoiro

El Ayuntamiento de A Coruña ampliará el plan de mejora de las huertas ecológicas urbanas municipales al barrio de Novo Mesoiro, dando continuidad a las actuaciones que ya están en marcha en las instalaciones de Eirís

. El Gobierno municipal aprovechará el parón temporal de la actividad derivado de las nuevas adjudicaciones de autorizaciones de uso para ejecutar las mejoras previstas.

Tras completar los trámites relacionados con la intervención en Eirís, ultima ahora los trabajos previstos en las ecohuertas situadas cerca de la calle Illas Cíes, con el objetivo de dar respuesta a las demandas trasladadas por las personas usuarias de estas superficies de cultivo.

De forma paralela, el Ayuntamiento también actuará sobre los equipamientos existentes. Se ampliará el tejado de la caseta ubicada en el recinto y se instalarán nuevas taquillas en su interior, atendiendo a las propuestas realizadas por los propios usuarios de las huertas.

Con estas actuaciones, el Gobierno municipal busca seguir adaptando y mejorando las huertas urbanas municipales, unos espacios que, según destacó la edil, contribuyen a promover la agricultura sostenible y la relación con la naturaleza en la ciudad, además de tener un impacto positivo en las asociaciones del tercer sector que utilizan estas parcelas.