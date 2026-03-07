No es un incendio, es una fiesta: los bomberos de A Coruña la recorrerán en caravana este domingo

Los Bomberos de A Coruña celebrarán este domingo el día de su patrón con una caravana de vehículos que recorrerá distintos barrios de la ciudad. Será un recorrido festivo, con sirenas y luces encendidas, pensado para acercar su labor diaria a los vecinos y, especialmente, a los más pequeños.

Itinerario por barrios y avenidas

La ruta arrancará a las 10:30 horas desde Novo Mesoiro, donde se concentrarán los vehículos antes de iniciar el desfile por la ciudad. Desde allí se dirigirán primero hacia Matogrande y continuarán después hacia Os Castros, para acercar la caravana a distintos puntos de la zona este.

Tras pasar por estos barrios, la comitiva bajará hasta la fuente de Catro Camiños y seguirá hacia la plaza de Ourense. A continuación, los camiones avanzarán por A Mariña, uno de los puntos en los que se espera mayor afluencia de público por su carácter céntrico.

Desde la zona de A Mariña, los vehículos continuarán por el paseo marítimo en dirección a la Torre de Hércules. El itinerario proseguirá después por la avenida Pedro Barrié de la Maza, ya en sentido de salida del centro urbano hacia el oriente del trazado.

La caravana alcanzará a continuación la zona del Millennium y el barrio de Os Rosales, para acercar el desfile a esta área residencial. En la parte final del trayecto, los bomberos entrarán en la ronda de Outeiro y continuarán por Salvador de Madariaga, pasando por la fuente de las Pajaritas antes de concluir el recorrido en la avenida Pablo Picasso.

Recorrido de la caravana de los Bomberos

San Juan de Dios, patrón de los bomberos

La jornada se enmarca en la festividad de San Juan de Dios, patrón de los bomberos, cuya celebración tiene lugar cada 8 de marzo. Los cuerpos de bomberos de todo el país aprovechan esta fecha para organizar actos internos, desfiles o actividades abiertas a la ciudadanía con las que reforzar el sentimiento de cuerpo y reconocer la vocación de servicio ligada a su figura.

San Juan de Dios está vinculado al mundo de la emergencia y la protección de la vida por su papel en la atención a personas enfermas y en situación de riesgo, y por episodios históricos en los que se le atribuye haber actuado entre el fuego para salvar a quienes tenía a su cuidado.

La ruta de los Bomberos de A Coruña coincidirá con el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que la ciudad estará volcada en actos y reivindicaciones por la igualdad. La caravana se sumará así a una jornada con mucho movimiento en las calles.