Cambre (A Coruña) inicia la licitación de las actividades socioculturales y deportivas municipales

El Concello de Cambre, en A Coruña, ha puesto en marcha el proceso para contratar el servicio que gestionará las actividades socioculturales y deportivas municipales durante los próximos años.

El objetivo es estructurar y dar continuidad a una oferta dirigida a distintos perfiles de la población, con especial atención a las personas mayores.

El contrato tendrá un presupuesto de 265.159,76 euros para un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse otros dos más.

A través de esta licitación, el Gobierno local pretende regularizar y estabilizar un servicio que durante años funcionó sin un contrato actualizado.

La programación prevista se organizará en tres grandes bloques de actividades. Por un lado, se incluyen las escuelas de actividad física y las propuestas deportivas de verano, orientadas a fomentar la práctica del deporte entre la población. También se desarrollarán actividades socioculturales de proximidad en distintos puntos del municipio, aprovechando la red de instalaciones municipales distribuidas por las parroquias.

Como novedad, el Concello incorporará un tercer ámbito centrado en programas de iniciación a las nuevas tecnologías, con el objetivo de acercar herramientas digitales a la ciudadanía y ampliar la oferta formativa.

Desde el Gobierno local señalan que estas actividades buscan promover hábitos saludables, mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer alternativas de ocio cercanas, facilitando que los vecinos puedan participar sin necesidad de desplazamientos largos.

El Ejecutivo municipal recuerda que el contrato anterior de las escuelas deportivas y actividades de verano finalizó en diciembre de 2019, cuando el servicio estaba gestionado por la empresa Axiña.

En el caso de las actividades socioculturales, la última referencia administrativa corresponde a un contrato menor de 2021.