Técnicos municipales toman muestras del Obelisco, en A Coruña, claves para diseñar su restauración

Técnicos municipales han tomado muestras del Obelisco hoy viernes, jornada en la que también han realizado catas del monumento. Estas medidas son fundamentales de cara a definir el proyecto de rehabilitación al que será sometido uno de los emblemas de A Coruña.

Las muestras y las catas son tanto del interior como del exterior de todo el monumento. Todas ellas serán analizadas por la catedrática de Edafología de la USC Beatriz Prieto, investigadora experta que trabajó en proyectos de rehabilitación tan importantes como el de la Catedral de Santiago.

Fuentes municipales explican que con los resultados de esos análisis se encargará un proyecto de restauración integral a Eva Carballal, especialista en restauración de patrimonio. El objetivo es dejar el Obelisco "perfectamente renovado desde su base hasta la aguja".

Obras en los Cantones

Las obras en los Cantones, por otro lado, avanzan hacia el Cantón Pequeño. Los resultados de la remodelación ya son visibles desde la Autoridad Portuaria hasta el propio Obelisco, muy cerca del cual puede verse el metrosidero, que estrenó nueva ubicación el pasado mes de noviembre también debido a las obras.

Los operarios comenzaron el pasado 3 de marzo la siguiente fase de los trabajos, que se centrará en el Cantón Pequeño y conlleva cambios en el tráfico. Así, el tráfico ya circula por el carril de salida de la ciudad y el vial peatonal junto a la acera.

La zona de carga y descarga durante esta fase se moverá a Durán Loriga y también cambiará de ubicación la estación de BiciCoruña. Habrá una base provisional en Santa Catalina y otra en avenida do Porto, a la altura de la gasolinera. Durante los trabajos también desaparece de forma provisional el carril bici en esta zona, por lo que los ciclistas deberán circular por la carretera.

Asimismo, en las próximas semanas se llevarán a cabo intervenciones en la pavimentación, la peatonalización o el acceso al parking. También la colocación de la vegetación y de los bancos, que serán los últimos elementos que se coloquen desde la Marina hasta plaza de Mina.