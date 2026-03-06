Una calle de A Coruña esta mañana.

A Coruña

A Coruña trata de esquivar las lluvias y disfrutar del sol

Meteogalicia pronostica porcentajes de lluvias superiores al 90% para la franja horaria de la noche

La ciudad de A Coruña se ha levantado tratando de esquivar las lluvias en un viernes marcado por el estado del cielo.

Según el parte diario de Meteogalicia, se verán cielos muy nublados en general, aunque habrá momentos de cielos con nubes y claros.

En cuanto a las precipitaciones, los porcentajes aumentan con el paso de las horas, reflejando un 55% la mañana y la tarde y un 95% el tramo nocturno.

Las temperaturas, por su parte, presentarán unas máximas de 11 grados y unas mínimas de 9, con valores sin cambios y que incluso tienden a un ligero ascenso.

La calidad del aire, condicionada en los últimos días, se espera que pase de un grado malo a un grado regular.