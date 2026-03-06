A Coruña aumenta el número de intervenciones de bomberos en 2025: se reduce el tiempo medio

A Coruña ha presentado hoy la memoria anual del servicio de bomberos, resaltando un año 2025 marcado por la intensidad de intervenciones y la mejora continua en la atención a la ciudadanía.

Durante el año pasado, los bomberos realizaron un total de 2.026 intervenciones, frente a las 1.914 de 2024, incluidas colaboraciones con municipios vecinos en cuatro ocasiones, reflejando su compromiso más allá del ámbito local.

"Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas, en la ciudad y en la costa, actuando con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia", ha señalado Montserrat Paz, concejala de seguridad ciudadana de A Coruña.

La edil también destacó la importancia de la prevención, con iniciativas como la Semana de la Prevención para escolares, y la vigilancia en eventos multitudinarios y en la red de hidrantes de la ciudad.

El grupo de rescate acuático también ha mantenido su preparación durante todo el año, realizando 103 salidas y asegurando la atención inmediata ante alertas por temporales o emergencias en la costa.

Además, la rapidez en las intervenciones se ha consolidado: el 84,87 % de los siniestros se atendieron en menos de 12 minutos, y el 25,94 % en menos de 5 minutos, mientras que el 67 % de los problemas se resolvieron en menos de 45 minutos, según los datos del Ayuntamiento.

El Consistorio subraya que el apoyo al servicio de bomberos seguirá siendo prioritario, con más de un millón de euros en inversiones y 400.000 euros en mantenimiento, consolidando a A Coruña como uno de los parques más avanzados de Galicia y referente nacional entre ciudades de su tamaño.

"Queremos agradecer el compromiso y la vocación de todo el personal del servicio, que día a día demuestra profesionalidad y entrega", ha añadido Montserrat Paz, recordando que contribuyeron en la ola de incendios forestales de verano del 2025.