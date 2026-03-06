Ofrecido por:
Atropellada una persona en Arteixo (A Coruña) a bordo de un monopatín por un turismo
El incidente tuvo lugar a primera hora de la mañana. Fue trasladada al centro hospitalario de referencia
Una persona ha resultado herida tras ser atropellada esta mañana, a las 6:20 horas, en Arteixo (A Coruña) en la AC-552, a la altura del kilómetro 9 aproximadamente, a la altura de la parroquia de Oseiro.
Según relataron testigos presenciales al 112 Galicia, un turismo impactó contra esta persona mediante una colisión, causándole las heridas. Fueron movilizadas Urgencias Sanitarias de Galicia (061) y trasladada al hospital de referencia. Se desconoce el alcance final de las mismas.
En el operativo intervino también la Policía Local, que levantó atestado de lo sucedido.