El alcalde de Oleiros (A Coruña) califica a Trump como "el terrorista más grande del mundo"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha generado una fuerte polémica tras sus declaraciones sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación en el programa "En Boca de Todos", emitido en Cuatro.

Durante una entrevista, el regidor lanzó duras críticas contra el político estadounidense y llegó a afirmar que "a Donald Trump debían matarlo porque si no nos va a matar a todos".

En su intervención también aseguró que "Donald Trump acaba de matar personas en Irán" y añadió que "Donald Trump es en este momento el terrorista más grande del mundo y va a acabar con el mundo si no se le paran los pies".

En otro momento del programa, García Seoane matizó en sus críticas y afirmó: "Yo digo que le den caza".

Tanto el presentador del espacio, como varias colaboradoras, cortaban continuamente al regidor oleirense, no permitiendo que ampliara su explicación sobre estas manifestaciones.

En los últimos días, Oleiros ha exhibido en los paneles digitales del municipio una imagen de Donald Trump con un cuerpo de jabalí y el lema "Ábrese a veda", en referencia a la temporada de caza del mamífero.