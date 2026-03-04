Sada (A Coruña) presenta alegaciones al proyecto de almacenamiento de baterías en Meirás

El Concello de Sada ha presentado alegaciones al proyecto de instalación de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) Heliades Sada 1 y 2, actualmente en tramitación ambiental por parte de la Xunta de Galicia. El informe municipal concluye que las actuaciones proyectadas no se ajustan a la normativa urbanística aplicable y detecta importantes carencias en el estudio ambiental presentado por la empresa promotora.

Según el documento elaborado por los servicios municipales, el proyecto no cumple con la normativa urbanística vigente. Las parcelas afectadas están clasificadas como suelo rústico de protección de infraestructuras y una de ellas carece de un acceso rodado de uso público adecuado, lo que supondría un incumplimiento de la Lei do Solo de Galicia. Además, las líneas de evacuación están proyectadas sobre suelo de núcleo rural sujeto a actuaciones integrales, donde no se permiten nuevas construcciones mientras no se apruebe el plan especial previsto en el PXOM.

En el ámbito ambiental, el Concello cuestiona el estudio de alternativas presentado por la promotora, ya que las instalaciones previstas lindan con los núcleos de Souto da Igrexa y Muiño do Vento, en contacto directo con zonas habitadas. Sin embargo, el estudio no analiza otras posibles ubicaciones más alejadas y con menor impacto sobre la población.

El informe también señala deficiencias en el estudio acústico, al no justificar el cumplimiento de los límites legales de ruido en áreas residenciales próximas. Asimismo, considera insuficiente la evaluación de las emisiones radioeléctricas y de las posibles emisiones contaminantes asociadas a los equipos previstos en la instalación.

El gobierno municipal quiere trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: el Concello actuará con rigor y responsabilidad para defender el interés público general y, en este caso, el de los vecinos y vecinas de la parroquia de Meirás. Desde el ejecutivo local recuerdan que la transición energética es necesaria y que todas las administraciones deben avanzar en el impulso de industrias no contaminantes, pero subrayan que ese proceso debe llevarse a cabo con todas las garantías legales, ambientales y de seguridad.