A Coruña licita el servicio de comida a domicilio y refuerza las escuelas infantiles

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó tras la Junta de Gobierno local de la salida a licitación, por lotes, del servicio de comida a domicilio, dirigido a personas dependientes.

El contrato contará con una inversión de 1.400.000 euros durante dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, y dará cobertura a cerca de 400 usuarios.

El servicio incluirá el asesoramiento para la elaboración de recetas saludables y una atención adaptada a las necesidades específicas de las personas beneficiarias.

En materia medioambiental, Rey destacó la mejora de los datos de separación de residuos en origen, un avance que se verá reforzado con la inversión para la compra de 270.000 tarjetas de apertura electrónica sin contacto para los contenedores, con el objetivo de facilitar y optimizar el sistema.

Refuerzo al sistema de escuelas infantiles municipales

Otro de los puntos centrales fue la aprobación de las bases de admisión en la red municipal de escuelas infantiles. El plazo para nuevas solicitudes o traslados estará abierto del 9 al 12 de marzo, el día 13 se publicará la lista de plazas libres para nuevos ingresos y las matrículas podrán formalizarse del 16 al 30 de marzo.

La alcaldesa subrayó que se mantiene la gratuidad del horario ampliado, de modo que solo se abonarán los servicios complementarios de comedor.

Además, los menores que deban permanecer en la escuela más de ocho horas, con un máximo de diez, lo harán de forma gratuita.

Como novedad, el Ayuntamiento elimina las convocatorias extraordinarias y establece una única convocatoria con lista de espera única, ofertando plazas a medida que queden disponibles.

Este curso, además, la lista de espera será gestionada directamente por el Ayuntamiento y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Rey recordó que A Coruña fue ciudad pionera en la gratuidad de las escuelas infantiles y destacó que ahora también se garantiza la gratuidad de los servicios complementarios.

Concedida la licencia para el Agra 1

Por último, la Junta de Gobierno concedió la licencia para las obras en el complejo deportivo Agra I, en la calle Alcalde Liaño Flores.

La actuación permitirá acometer el arreglo y modernización de los espacios deportivos interiores y exteriores, así como la reparación de desperfectos, con el objetivo de mejorar las instalaciones para los usuarios del barrio.