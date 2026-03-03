El PP exige un plan urgente para arreglar los baches en A Coruña

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció este 3 de marzo el registro de una moción para reclamar un Plan Urgente e Integral de Mantenimiento y Reparación de las Vías Públicas ante el "mal estado" de las calles de la ciudad.

Según explicó, la iniciativa responde a "las numerosas quejas ciudadanas en todos los barrios", que evidencian una problemática que, a su juicio, la alcaldesa Inés Rey "no puede ignorar".

La propuesta plantea realizar con carácter urgente una auditoría técnica del firme de todas las calles para identificar daños estructurales, riesgos potenciales y elaborar un mapa de prioridades.

A partir de ese diagnóstico, el PP solicita la redacción de un plan integral con calendario detallado y dotación presupuestaria específica.

Lorenzo criticó que "la falta de mantenimiento en la ciudad es alarmante por la falta de ejecución del presupuesto municipal y de control en los contratos".

El portavoz popular recordó que en noviembre de 2025 ya se aprobó por unanimidad una moción para impulsar un plan de reparación de aceras.

"No hemos tenido éxito a pesar de que la alcaldesa levantó la mano a favor. Con una apoya las propuestas y con la otra no las ejecuta", afirmó.

Además, acusó al gobierno local de dejar sin ejecutar 3 millones de euros destinados a reparar baches en 2024 y sostuvo que, aunque las lluvias del invierno han agravado la situación, "no son la causa del problema", ya que el deterioro del pavimento "viene de años atrás".

La moción también incluye una petición de cooperación con otras administraciones titulares de vías en el término municipal y una reclamación al Ministerio de Transportes para la rehabilitación de la A-6, por su carácter estratégico y su "alarmante deterioro".