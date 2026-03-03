Culleredo (A Coruña) renueva el parque Sofía Casanova y proyecta una pista multideporte

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha renovado el mobiliario urbano del parque Sofía Casanova, situado en Vilaboa, tras detectar el avanzado deterioro de los bancos existentes.

La actuación, ya ejecutada, consistió en la reposición completa de los asientos, que presentaban daños que podían suponer un riesgo para los usuarios de este espacio público.

La cercanía del CEIP Sofía Casanova convierte esta zona verde en un punto de paso habitual para escolares y familias. La intervención responde a la petición formulada por el ANPA del centro educativo, que trasladó al gobierno local su preocupación por el estado del mobiliario.

Una vez revisada la situación, el Ayuntamiento procedió a su sustitución de forma inmediata.

Desde el ejecutivo municipal destacan que esta actuación refuerza la seguridad y el mantenimiento de un lugar de encuentro muy frecuentado por los vecinos del entorno.

Asimismo, agradecen la colaboración de las asociaciones de los centros educativos, que consideran fundamentales para detectar necesidades y canalizar mejoras en los espacios públicos.

La renovación del parque se completará con la construcción de una nueva pista multideporte, incluida en el plan de infraestructuras deportivas aprobado en el pleno de diciembre. La instalación contará con una inversión de 100.793 euros y permitirá la práctica de distintas disciplinas en este enclave de Vilaboa.