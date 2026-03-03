A Coruña destina más de 200.000 euros a ayudas sociales con Coruña Acompaña

El Ayuntamiento de A Coruña destina más de 200.000 euros a ayudas sociales a través del programa Coruña Acompaña, impulsado junto a la Fundación Emalcsa. La comisión de seguimiento celebrada este martes realizó un balance positivo de los resultados obtenidos en 2025 y destacó la efectividad de la respuesta rápida ante situaciones de emergencia social.

En el encuentro participaron la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, la directora de la Fundación Emalcsa, Bettina Kohlhaas, técnicos municipales y representantes de la Fundación María José Jove y de la Asociación Participa.

La reunión sirvió para analizar los programas en marcha y planificar las líneas de actuación para 2026.

Uno de los ejes centrales es el programa A Flote, que en 2025 concedió 217 ayudas de emergencia a 182 familias por un importe total de 179.721 euros, lo que supone un incremento del 5,3% en el número de ayudas y del 19,3% en la cuantía respecto al año anterior.

Desde su puesta en marcha en 2016, ha movilizado casi dos millones de euros y atendido a 2.759 unidades familiares en situación de vulnerabilidad.