Activadas las estaciones provisionales de BiciCoruña por las obras en los Cantones

Las estaciones provisionales de BiciCoruña ya están en funcionamiento desde ayer, tras el cambio de ubicación motivado por la nueva fase de las obras en los Cantones.

El servicio municipal cuenta ahora con dos bases alternativas, situadas en Santa Catalina y en la avenida do Porto, a la altura de la gasolinera, que sustituyen temporalmente a la estación afectada por los trabajos en el entorno del Cantón Pequeño.

La actuación, que avanza hacia su tramo central y estará finalizada este mismo año, se centra ahora en el Cantón Pequeño. En esta zona habrá un carril de circulación por sentido y la carga y descarga se traslada a Durán Loriga.

Estación provisional en la avenida do Porto Quincemil

Durante los trabajos también desaparece de forma provisional el carril bici en este punto, por lo que los ciclistas deberán circular por la calzada mientras duren las obras.

La intervención permitirá además recuperar próximamente la parada de taxis y la de autobús en el Obelisco, dentro de un proyecto que incluye mejoras en la pavimentación, la peatonalización y los accesos al aparcamiento.