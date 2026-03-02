Nueva intervención policial en un after en Matogrande, en A Coruña

Agentes de la Policía Local y Policía Nacional han tenido que trasladarse a primera hora de este lunes hasta el barrio de Matrogrande, en A Coruña, debido a una pelea que tuvo lugar en los exteriores de un after situado en este emplazamiento.

El suceso tuvo lugar ya con la luz del día, y obligó a los agentes a intervenir para que el percance no pasara a mayores. Se habn visto obligados a desplazarse hasta seis coche de la Policía Nacional.

Vecinos de la zona han denunciado, en múltiples ocasiones, las molestias que les ocasiona este establecimiento, que abre hasta altas horas de la mañana.