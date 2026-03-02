La cría de ballena encontrada en Oleiros (A Coruña), pendiente de la necropsia e incineración

Una cría de ballena aliblanca queda varada en la playa de Santa Cristina de Oleiros (A Coruña). Cedida.

La cría de ballena aliblanca localizada este domingo en la playa pequeña de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), está pendiente de que se le realice la necropsia, una acción prevista para hoy lunes.

Con este estudio, se podrán conocer en detalle las causas del fallecimiento del animal, que se mostraba muy delgado y con heridas por restos de un cabo en su boca.

Una vez practicada la necropsia, se procederá por parte de las autoridades a la incineración, para lo que será trasladada a un lugar especializado.

El ejemplar fue localizado en un primer momento por un grupo de personas que practicaban deportes acuáticos. Fueron ellos quienes dieron aviso a los servicios de emergencias, alertando del avistamiento de una ballena o delfín pequeño sobre las 13:00 horas del domingo.