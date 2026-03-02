Arde un contenedor esta madrugada en Novo Mesoiro, en A Coruña

Un contenedor ha ardido esta madrugada en Novo Mesoiro, según el parte de trabajo de los bomberos de A Coruña. En concreto, el documento refleja una intervención a las 5:22 para sofocar un incendio en un elemento urbano, situado en la avenida que da nombre al joven barrio coruñés.

Los profesionales tuvieron que actuar también de madrugada, a las 2:45, en la calle Entrepeñas, debido a un incidente de similares características.

Precisamente en Novo Mesoiro, a lo largo del fin de semana, y por causas que se desconocen, ha aparecido rota la cristalera de una de las paradas de la línea urbana de autobuses.