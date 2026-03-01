Arde un vehículo en el barrio de Monte Alto, en A Coruña

Una fuerte humareda ha alertado este domingo por la mañana a los vecinos del barrio coruñés de Monte Alto. El origen está en un coche incendiado en la calle Colón, muy cerca del CEIP Víctor López Seoane.

Un equipo de bomberos se trasladó hasta el lugar al recibir el aviso, que llegó pasadas las 10:00 horas de este domingo. El vehículo afectado se trata de una furgoneta blanca que estaba estacionada entre otros coches en la calle.

Es el segundo incendio leve que sucede en el barrio de Monte Alto este fin de semana. El sábado por la tarde, un camión de bomberos seguido de la Policía acudió hasta la rampa de Matadero pasadas las 17.30 horas por un pequeño fuego que se originó en un contenedor del paseo marítimo. El incendio se controló sin problemas y no hubo que lamentar daños.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.