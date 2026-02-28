Los vecinos de la Ciudad Vieja critican que el Rallye de A Coruña los dejó "aislados"

Este viernes y sábado, A Coruña acoge la celebración de la XXX edición del Rallye con competición en la ciudad y en el área metropolitana. La zona del Parrote fue este viernes el lugar escogido para la salida oficial y también la ubicación donde antes del torneo se pudieron ver los vehículos participantes, con unos consecuentes cambios en el tráfico que los vecinos de la Ciudad Vieja denuncian.

En un comunicado emitido hoy, la asociación vecinal expresó su "profunda indignación y malestar" al verse "aislados y privados de su derecho a la movilidad" ante lo que tildan de "deficiente planificación municipal".

Los vecinos critican que se suspendiera de manera total el aparcamiento en la zona del Oceanográfico y en la rotonda de As Ánimas sin alternativas. A ello se suma la falta de aviso previo en la tarde del viernes cuando "los vecinos de la Ciudad Vieja y visitantes que en ese momento se encontraban por la zona con sus vehículos quedaron aislados", lo que, indica la asociación, dio lugar a "situaciones de angustia e indefensión".

Asimismo, consideran "inaceptable" que el barrio quede "secuestrado" por una mala gestión de la movilidad y señalan "ninguneo institucional" por parte de la alcaldesa, Inés Rey, y la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz.

Representantes del barrio mantuvieron una reunión con Mobilidade el pasado mes de septiembre, expresando sus reivindicaciones a las que, según indican, todavía no han recibido respuesta.

Por todo ello, la asociación exige una explicación pública, protocolos para evitar el aislamiento del barrio, una respuesta por escrito a sus reivindicaciones y el compromiso de las autoridades municipales para abordar los problemas de movilidad en el barrio.

"La Ciudad Vieja no puede ser tratada como un simple escenario para eventos. Es un barrio vivo, con residentes que merecen respeto, planificación y diálogo institucional real", concluyen.