Otra pelea en A Coruña a plena luz del día en una pollería convertida en after: "Estamos hartos de este local"

Dos personas se pegan en el cruce entre la Ronda de Nelle y la Avenida de Finisterre hoy a las 8:30 de la mañana, tras salir de una pollería convertida en after. Los vecinos de la zona se quejan de la situación

Una nueva pelea en plena calle a primera hora de la mañana ha vuelto a indignar a los vecinos de la zona de la Ronda de Nelle, en A Coruña. Según denuncian, el altercado —que ocurrió sobre las 8.30 de esta mañana— enfrentó a dos personas en evidente estado de embriaguez que salían del Restaurante Cevichería y Pollería Nancy’s, situado en el número 108 de la Ronda de Nelle, junto al cruce con la avenida de Finisterre.

Este suceso tiene lugar tan solo unos días después de la pelea en el paseo marítimo que ha dado la vuelta a España, cuando unas personas paralizaron el tráfico para zurrarse frente a la playa de Riazor.

En esta ocasión la pelea es especialmente violenta, con varios intercambios de golpes, un momento en el que uno tira al suelo al otro y lo patea, un contraataque posterior y, tras unos segundos, la trifulca cesa y cada uno se va por su camino.

Una pollería convertida en after

Los residentes aseguran que este establecimiento funciona “como discoteca y after sin control ni horario”, lo que estaría generando un clima de inseguridad y degradación en el entorno. "Este bar cafetería, hace de discoteca y after sin control y fuera del horario normal. Generando peleas y atrayendo problemas a la zona, gente que orina en la acera, botellas rotas, borrachos, etc. No es raro ver a la policía local los fines de semana y los vecinos estamos hartos de estos locales que no respetan los horarios ni el comportamiento cívico", dice un vecino.

Los habitantes del barrio reclaman al Ayuntamiento que intervenga de forma urgente ante lo que consideran una situación “fuera de control”. “Con este panorama a veces da miedo salir de casa”, lamentan. “Pedimos que el ayuntamiento actúe de una vez en una zona que cada vez se degrada más”.

Los afectados piden un refuerzo de las inspecciones y un mayor control del cumplimiento de los horarios de cierre en esta zona de la ciudad, donde —aseguran— los disturbios se han vuelto habituales durante los fines de semana. El antiguo local de Loft 46, que en su momento fue uno de los primeros que hizo "citas limón" en la ciudad, ha terminado convertido en un foco de problemas.