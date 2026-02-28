La lluvia dará un respiro este fin de semana en A Coruña

El fin de semana comienza en A Coruña con los cielos nublados pero sin amenaza de lluvia. La ciudad podrá volver a guardar el paraguas, en dos días en los que no se esperan precipitaciones y en los que el sol regresará. Este sábado, las nubes estarán presentes a lo largo de toda la jornada, en un día en el que, además, aumentarán las temperaturas.

Según indica MeteoGalicia, este sábado A Coruña estará entre los 9 grados de mínima y los 15 grados de máxima. Hacia la noche, que se mantendrá despejada, los termómetros marcarán unos 10 grados.

Será también un día sin mucho viento, que soplará de manera débil desde el noroeste. En el mar, el servicio meteorológico mantiene activo hasta las 12:00 horas un aviso amarillo por olas de más de cuatro metros.

Este tiempo anticiclónico se extenderá hasta el domingo, que será una jornada de cielos despejados solamente marcados por alguna nube alta. Con él también seguirán subiendo las máximas, aunque por otra parte caerán las temperaturas mínimas. Así, en las horas centrales del día el domingo será un día caluroso, con el mercurio situándose en unos 17 grados, aunque el día comenzará en torno a los 7 grados.