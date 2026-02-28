Extinguido un incendio junto a una casa en Miño (A Coruña)

Los bomberos del parque de Betanzos han extinguido esta tarde un incendio que afectó a un cobertizo junto a una vivienda en Miño. El fuego comenzó hacia las 12:15 horas, cuando el 112 Galicia recibía el aviso.

Afortunadamente, la vivienda se encontraba vacía y ninguna persona resultó herida.

Durante las tareas de extinción, los bomberos trabajaron para evitar que el fuego llegase a la casa y a un coche aparcado en las inmediaciones. Finalmente, el incendio afectó por completo al cobertizo y también al coche, aunque la vivienda no se vio afectada. En el operativo también se informó a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, personal del Concello y los bomberos del Eume.