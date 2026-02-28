Buscan en A Coruña a un hombre de 53 años desaparecido

Buscan en A Coruña a un hombre de 53 años desaparecido

A Coruña

Buscan en A Coruña a un hombre de 53 años desaparecido

SOS Desaparecidos indica que fue visto por última vez el 26 de febrero y responde al nombre de José L. A. B.

Un hombre de 53 años está desaparecido desde hace dos días. José L. A. B. fue visto por última vez el pasado 26 de febrero en la ciudad de A Coruña, tal y como indica la asociación SOS Desaparecidos en sus redes sociales.

El hombre mide 1,75 metros de estatura, es de complexión normal, pelo canoso y ojos marrones. Lleva además gafas graduadas.

Como formas de contacto, SOS Desaparecidos recuerda el número 868 286 726 y el mail info@sosdesaparecidos.es