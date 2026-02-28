El barrio de Eirís, en A Coruña, contará con 10 nuevas parcelas de huertas urbanas

Eirís contará con nuevas parcelas en las huertas urbanas. El Concello de A Coruña arrancará en los próximos días los trabajos de renovación previstos en estas instalaciones para adecuarlas a las demandas de las personas usuarias, con la colocación de espacios de almacenamiento y depósitos de agua. En total serán 10 nuevas parcelas, pasando a un total de 91.

La ampliación se llevará a cabo reorganizando la superficie, teniendo en cuenta la dinámica diaria de quienes hacen uso de este espacio.

Otra de las mejoras destacadas por el Concello será el mayor espacio de almacenaje de herramientas y materiales, con la instalación de dos nuevas casetas con pérgolas, siguiendo las sugerencias de las usuarias. Además, se instalarán dos depósitos de 1.500 litros para almacenar agua de lluvia o relleno mediante manguera. Con estos habrá un total de tres, como ya se hizo en otras huertas urbanas en Novo Mesoiro.

En este sentido, la concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, puso en valor las actuaciones que "axudarán a mellorar neste espazo comuniatrio e dar resposta ás necesidades das persoas que fan uso deste espazo de cultivo persoal". La intervención se llevará a cabo en las próximas semanas, coincidiendo con el parón de la actividad previo a la adjudicación de las nuevas autorizaciones de uso.

Las huertas se reabrirán previsiblemente en abril.