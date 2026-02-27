La reforma de la avenida de Os Mallos, en A Coruña, encara su recta final: habrá cortes de tráfico

El Concello de A Coruña continúa avanzando en las obras de humanización de la avenida de los Mallos, una de las principales actuaciones urbanísticas en marcha en el barrio y cuya finalización está prevista para finales del próximo mes de abril.

Actualmente, los trabajos se centran en la pavimentación de aceras y calzada, así como en la instalación de canalizaciones municipales y nuevas infraestructuras para la recogida de aguas pluviales. Esta fase llega después de completar las intervenciones más complejas, relacionadas con la renovación de distintos tramos de la red de saneamiento a lo largo de la vía.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, explicó que la próxima semana continuarán las actuaciones entre las calles Río Barbanza y Río Ézaro. De forma paralela, también se intensificarán los trabajos de pavimentación en el entorno de la calle Vizcaya.

Con motivo de estas obras, a partir del lunes 9 de marzo y durante aproximadamente tres semanas será necesario cortar al tráfico la calle Vizcaya en el tramo comprendido entre Falperra y Sofía Casanova. No obstante, se mantendrá el acceso para residentes y vehículos con vado. Según los informes municipales, este corte resulta imprescindible para ejecutar un cruce sobreelevado con la avenida de los Mallos, incluyendo la colocación de las losas de la calzada y su posterior periodo de curado.

Una vez finalizada esta intervención, los trabajos continuarán con la renovación de aceras y calzada entre las calles Río Ézaro y Vizcaya. Además del nuevo pavimento, las actuaciones incluyen la instalación de canalizaciones para alumbrado y semáforos, la colocación de sumideros, conexiones de bajantes pluviales de los edificios, intervenciones puntuales en la red de abastecimiento y la adecuación de registros a la nueva cota de la calle.

La concejala destacó la complejidad de la actuación, al afectar a diferentes infraestructuras subterráneas que requieren una ejecución coordinada.

La fase final del proyecto contemplará la instalación de mobiliario urbano, señalización y la plantación de arbolado, que se incorporarán progresivamente a medida que finalicen los distintos tramos.