La lluvia regresa de forma débil a A Coruña este viernes

Después de un jueves soleado, que invitó a muchos coruñeses y visitantes a disfrutar de la ciudad, el viernes ha comenzado en A Coruña con ligeras lluvias y los paraguas, una vez más, siendo necesarios. Estos chubascos continuarán a lo largo del día, especialmente en las horas de la mañana, dando un pequeño respiro por la tarde.

Según la predicción de MeteoGalicia, este viernes será un día de cielos nublados en la ciudad herculina, donde las temperaturas experimentan un ligero ascenso, llegando a los 15 grados de máxima y los 10 grados de mínima.

Por la tarde, el sol regresará tímidamente entre nubes y claros, anticipando un fin de semana en el que no se esperan grandes lluvias. Tampoco lloverá, en principio, este viernes por la noche, en el que los termómetros descenderán hasta los 10 grados.

El sábado por la mañana será recomendable tener un paraguas a mano, ya que se esperan chubascos débiles a primera hora de la mañana y hacia el mediodía. De todas formas, el sol volverá a salir a primera hora de la tarde para dar paso a una noche también despejada aunque con una bajada en los termómetros, que marcarán unos 8 grados.

Además, en el litoral, volverá a haber una alerta amarilla por oleaje hasta las 12:00 horas, con olas que superarán los 4 metros.

Para acabar la semana, el domingo será un día soleado de temperaturas muy dispares. El sol calentará hacia las horas centrales del día, con valores que podrán llegar a los 17 grados, aunque será una jornada de mínimas cercanas a los 7 grados.