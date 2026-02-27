Arde por completo un vehículo en la AG-55 en Arteixo (A Coruña)

La AG-55 a la altura de Sísamo, en Carballo (A Coruña).

Los bomberos de Arteixo han extinguido esta tarde un incendio en un vehículo en la carretera AG-55, a la altura de Oseiro, en el municipio arteixán, en el punto kilométrico 9,8.

Los profesionales acometieron la extinción del fuego tras recibir aviso del 112 Galicia. El incendio afectó a la totalidad del vehículo.

No ha habido que lamentar daños personales, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia.

Una vez concluidas las tareas de extinción, permanecieron en la zona efectivos tanto de la Guardia Civil como de mantenimiento, con el objetivo de restablecer la fluidez del tráfico y dar por concluido el servicio.