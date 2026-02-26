Los vecinos del Orzán, en A Coruña, reclaman el cierre de las terrazas a las 23:30 todo el año

La nueva ordenanza de terrazas de A Coruña, que tendrá alegaciones de la asociación provincial de hosteleros tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tampoco agrada a los vecinos de Pescadería-Orzán, zona de la ciudad que en algunas partes acumula locales de hostelería. El colectivo vecinal critica la norma por permitir la generación de ruido que impide descansar a los residentes.

Aunque la agrupación de vecinos no avanza que vaya a recurrir el texto, aprobado inicialmente en el Pleno de febrero, sí reclama al Gobierno local que obligue a retirar las terrazas de la vía pública antes de las 23:30 horas "todas las noches del año".

La ordenanza establece que las terrazas deberán cerrar a las 23:30 de domingo a jueves entre el 1 de octubre y el 30 de abril, una hora más tarde en viernes, sábados y vísperas de festivo. El horario de cierre se amplía en mayo, junio y septiembre a las 0:30 y las 1:30 respectivamente, y en julio y agosto a las 2:30 horas. En zonas acústicamente saturadas (ZAS) y de especial protección (ZEP) los horarios se limitan entre las 23:00 y las 2:00.

"Rechazamos abiertamente los horarios de terraza propuestos por el Ayuntamiento", protestan los vecinos del Orzán, que los consideran "antisociales y dañinos". "Los políticos que gobiernan A Coruña siguen demostrando una falta de empatía hacia los miles de vecinos que sufren el ruido callejero a altas horas de la madrugada", opinan.

La asociación vecinal coincide con los grupos municipales del PP y el BNG en criticar al Gobierno local por "no consensuar" la propuesta de ordenanza con "ninguna agrupación del centro de A Coruña".

"El Ayuntamiento sabe perfectamente que el BOP del 11 de agosto 2014 le obliga a disponer de los medios necesarios para evitar la aglomeración de personas en la calle que causen un nivel de ruido superior a lo legalmente permitido en zonas residenciales. En lugar de proteger el derecho de los vecinos al descanso nocturno, legaliza la acumulación de personas en la vía pública hasta altas horas de la madrugada", exponen los vecinos de Pescadería-Orzán.

Los afectados solicitan una ordenanza de terrazas "similar a la de ciudades ejemplares como Bilbao,Vitoria y San Sebastián". "Le pedimos a todos los vecinos de A Coruña que se pongan ellos, sus hijos y sus familiares en la situación de muchos vecinos del Orzán y del resto del centro y que se imaginen en su vivienda, en su cama, tratando de conciliar el sueño cualquier día de la semana y no poder dormir porque tienen una terraza a pocos metros de su dormitorio con gente cantando, riendo y discutiendo en voz alta".

El colectivo vecinal recalca que "no está en contra" de las cafeterías ni de las terrazas, pero insiste en que los horarios nocturnos en los que se permita a los hosteleros tenerlas abiertas perjudican el descanso.

Tras un periodo de 30 días de exposición pública, la ordenanza aprobada de forma inicial puede ser alegada; a continuación, con respuesta o no del Gobierno municipal, el texto regresará al Pleno para ser sometido a la aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo mes de abril.