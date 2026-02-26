Lo que los taxis de A Coruña exigen a los VTC: límite de licencias e igualdad de requisitos

Un VTC de la empresa Bolt circula por la calle San Andrés de A Coruña. Quincemil

La regulación de los VTC, el servicio de transporte alternativo al taxi, debería estar un poco más próxima con la finalización, mañana viernes, del periodo de consulta pública impulsada por el Gobierno de A Coruña para recabar opiniones de los sectores afectados con las que elaborar una ordenanza específica. Tras un mes de aportaciones, se desconoce aún cuánto durarán las etapas siguientes del proceso.

De entrada, el sector del taxi no es unánime en su postura frente a la actividad de los VTC y las decisiones (o falta de acciones) tomadas por el Ayuntamiento. Mientras las asociaciones Radio Taxi y Tele Taxi muestran relativa confianza en la gestión municipal de la situación, los profesionales que desde que empezó el año han convocado concentraciones en protesta por el "intrusismo" de este servicio se oponen a la consulta.

Las agrupaciones han recurrido a la consulta para expresar sus demandas, que pasan por exigir "igualdad de condiciones y requisitos" y que el Concello adopte con los VTC las mismas medidas que también aplica a los taxis.

"Pedimos que el Ayuntamiento inspeccione esos vehículos como hace con los de los taxistas. Que les haga también exámenes periódicos a los conductores. Y que imponga las mismas sanciones por irregularidades", resume Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi.

Esta asociación también defiende que se limite la concesión de permisos a VTC según la ratio de actividad y en equiparación a los taxis. Reclama que "si la ley gallega no permite que estos coches hagan servicios urbanos, tiene que quedar claro que no pueden hacerlos, pero hasta ahora los han hecho".

Tele Taxi presentará en las últimas horas sus propias sugerencias, que apuntan también a la "igualdad de requisitos".

Durante el último mes, vecinos, asociaciones y profesionales afectados han podido remitir a través de la web del Concello ideas para definir la regulación concreta de servicios como los que ofrecen las empresas Bolt, Uber o Cabify en la ciudad.

La consulta se acompaña, según explicó el Gobierno local, de "estudios técnicos y jurídicos orientados a analizar las circunstancias y condicionantes que, de ser el caso, puedan justificar la adopción de limitaciones a la actividad de los VTC o la no necesidad de otorgamiento de autorizaciones".

El análisis de las sugerencias de la consulta y la elaboración de estos estudios determinarán próximos plazos de cara a la aprobación de la ordenanza de VTC al margen de la norma municipal de movilidad.

Actas, sanciones y política

En las últimas semanas se ha sabido el número de sanciones impuestas hasta ahora por el Ayuntamiento, a instancias de la Xunta, a los VTC que operan irregularmente en la ciudad. Son de momento 14, que suman un importe de 16.000 euros.

El Concello recibió en más de un año casi 180 actas de infracción notificadas por la Xunta a partir de sus propias labores de vigilancia al sector. Las multas impuestas hasta ahora corresponden a 62 actas.

Taxis en el Cantón Pequeño de A Coruña. CGM

La actividad de los vehículos de transporte con conductor ha enfrentado al Ayuntamiento de A Coruña y a la Xunta. La administración gallega regula el taxi al mismo tiempo que concede licencias de VTC, pero no ejerce la competencia de vigilar e inspeccionar el servicio, que se la ha dado a los concellos.

Estos, entre ellos A Coruña, han instado reiteradamente a la Xunta a que deje de conceder permisos mientras los ayuntamientos determinan por su cuenta la regulación específica de los VTC. Defienden que se pueda definir una regulación común en lugar de que cada municipio tenga la suya.

La semana pasada los taxistas disconformes volvieron a convocar otra concentración por las calles de la ciudad en la que denunciaron algunos de los incumplimientos de la competencia, como la realización de servicios dentro de un mismo ayuntamiento y no entre municipios, como indica con claridad la norma gallega.

Los reiterados incumplimientos han derivado en las infracciones más graves detectadas en las inspecciones de la Xunta, remitidas posteriormente a los ayuntamientos para que estos sancionasen.