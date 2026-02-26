Vista de Sada.

A Coruña

La Sociedad de Sada (A Coruña) programa danza, biodiversidad y un curso de sushi en marzo

La entidad cultural acoge una gala de competición el día 7, una charla sobre el Golfo Ártabro este viernes y un taller gastronómico el 2 de marzo

La Sociedad de Sada encara el inicio de marzo con una variada programación cultural y social que incluye danza, divulgación ambiental y gastronomía. Tres propuestas diferentes en apenas una semana convertirán su salón de actos en punto de encuentro para públicos muy distintos.

La primera cita será este viernes, 27 de febrero, a las 20:00 horas, con la segunda edición de la charla "Madeira, sal e biodiversidade", centrada en el Golfo Ártabro desde una embarcación tradicional.

La actividad está organizada por Adega y Os Patexeiros, con la colaboración de La Sociedad y otras entidades. El encuentro abordará la riqueza natural y cultural del entorno marítimo, poniendo el foco en la biodiversidad y el patrimonio vinculado al mar.

El 2 de marzo, a las 19:30 horas, será el turno de la gastronomía con un curso de sushi para principiantes, impulsado por Ikigai Sushi II.

El taller permitirá a los asistentes iniciarse en la elaboración de esta especialidad japonesa en las instalaciones de La Sociedad. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

Ya el 7 de marzo, el salón de actos acogerá la Gala de Competición de la escuela de danza Sadanza, con dos pases programados a las 17:00 y a las 19:00 horas. El evento reunirá a jóvenes bailarinas en una exhibición que servirá como preparación y puesta en escena de coreografías de competición. Las entradas estarán a la venta a partir del 3 de marzo.