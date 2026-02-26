Pelea entre conductores en pleno Paseo Marítimo de A Coruña

A Coruña ha visto en las últimas horas una pelea entre los ocupantes de dos vehículos, uno de ellos con matrícula extranjera, en pleno Paseo Marítimo, a la altura del cruce con la avenida de Rubine.

En las imágenes compartidas en redes sociales, que duran poco más de medio minuto, se observa como una persona empieza a dar golpes con el puño cerrado sobre un conductor, que ocupa el carril izquierdo en dirección salida de la ciudad.

Este sale del coche y empieza a protegerse usando su cuerpo, cayéndosele un elemento que parece una gorra.

Otra persona contempla la escena mientras se suman transeúntes para tratar de atajar el incidente.

Mientras tanto, el resto de ocupantes de los vehículos bajan de ellos, para tratar de poner paz.

Una vez que consiguen separarlos, cada ocupante regresa a su vehículo, emprendiendo primero la marcha el coche de la persona que aparentemente inicia el incidente.