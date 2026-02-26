Ofrecido por:
Pelea entre conductores en pleno Paseo Marítimo de A Coruña
Un vídeo del incidente refleja un intercambio continuo de golpes entre los ocupantes de dos vehículos a orillas de las playas herculinas
A Coruña ha visto en las últimas horas una pelea entre los ocupantes de dos vehículos, uno de ellos con matrícula extranjera, en pleno Paseo Marítimo, a la altura del cruce con la avenida de Rubine.
En las imágenes compartidas en redes sociales, que duran poco más de medio minuto, se observa como una persona empieza a dar golpes con el puño cerrado sobre un conductor, que ocupa el carril izquierdo en dirección salida de la ciudad.
Este sale del coche y empieza a protegerse usando su cuerpo, cayéndosele un elemento que parece una gorra.
Otra persona contempla la escena mientras se suman transeúntes para tratar de atajar el incidente.
Cosas que suceden #ACoruña #lacoruña @EloyTP @quincemil15000 @idealgallego @vocescoruna pic.twitter.com/2gAYCrlBSZ— Mar Alonso Regueira (@MarRetrato) February 26, 2026
Mientras tanto, el resto de ocupantes de los vehículos bajan de ellos, para tratar de poner paz.
Una vez que consiguen separarlos, cada ocupante regresa a su vehículo, emprendiendo primero la marcha el coche de la persona que aparentemente inicia el incidente.