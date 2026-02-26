Dos incendios en A Coruña movilizan a los bomberos en menos de una hora

Los bomberos de A Coruña acuden a comprobar una cervecería tras un incendio. Quincemil

Los bomberos de A Coruña acudieron esta mañana a dos incendios en menos de una hora. En ambos casos, los efectivos se desplazaron para comprobar el estado de los inmuebles afectados por el fuego, ya extinguido.

El primero de los incendios se produjo sobre las 10:48 horas en la residencia de mayores Sanitas de la calle Santo Tomás. Los bomberos recibieron un aviso según el cual había fuego en la zona de la lavandería, pero una persona comunicó posteriormente que había sido extinguido.

Los bomberos se desplazaron igualmente hasta el lugar para realizar las comprobaciones pertinentes. Los residentes, además, fueron desalojados por seguridad y no hubo que lamentar heridos, según informan fuentes del 112 Galicia.

El segundo incendio ocurrió en la calle Francisco Catoira a las 11:39 horas. Un incendio en la cocina de la Cervecería Galicia movilizó a los bomberos, que acudieron a realizar comprobaciones ya que las llamas fueron apagadas con un extintor.

Estas dos actuaciones se producen horas después de que un incendio en un edificio con viviendas okupadas en Os Mallos se saldase con dos personas evacuadas al hospital.

Vecinos del inmueble, ubicado en el número 16 de la calle Pintor Germán Taibo, y del entorno denuncian desde hace meses que viven una situación de "inseguridad": "Suele haber bastantes disputas por trapicheos de drogas. Además, el bajo fue una Casa de Citas".