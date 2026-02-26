Los bomberos de A Coruña sofocan un incendio en un edificio okupa en Os Mallos Silcerino

Los bomberos de A Coruña acudieron ayer por la noche a sofocar un incendio en un edificio okupa en la calle Pintor Germán Taibo, en el barrio de Os Mallos.

El fuego se produjo sobre las 21:36 horas de la noche en el vestíbulo del portal y afectó al cañón de las escaleras, además de provocar una fuerte acumulación de humo que afectó a los ocupantes de un ático.

Los primeros en llegar hasta el lugar fueron los agentes de la Policía Nacional, que, según recogen los bomberos en su informe,indicaron "acertadamente" a los ocupantes de las viviendas que no evacuasen sus inmuebles y que permaneciesen en el interior del edificio con la puerta cerrada. Quienes siguieron estas indicaciones no se vieron afectados por el humo, ni ellos ni sus viviendas.

A su llegada, los bomberos extinguieron las llamas con agua. En total, dos personas necesitaron ser trasladadas por los servicios sanitarios al hospital y otras ocho personas fueron atendidas por Servicios Sociales.

En el operativo participaron 3 vehículos con 10 bomberos de dotación. Además, durante el despliegue del operativo de emergencias la circulación de vehículos permaneció cortada en la calle.

Desde la Policía Nacional confirman a Quincemil que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fuego y que, por el momento, no se descarta que haya podido ser provocado.