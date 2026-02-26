BiciCoruña suma una nueva base operativa junto a la Estación Intermodal

BiciCoruña cuenta, desde hoy, con una nueva estación operativa al lado de la Estación Intermodal. Así, el ayuntamiento amplía el abanico de alternativas para desplazarse hasta la terminal de San Cristóbal, donde se centralizarán las conexiones ferroviarias y de autobuses.

La puesta en marcha de esta base ubicada en la avenida de la Sardiñeira, y que funciona con energía solar, permite al Concello da Coruña completar la segunda fase de expansión de BiciCoruña, planteada para reforzar el servicio en todos los barrios de la ciudad. A Coruña dispone actualmente de 79 bases por toda la ciudad.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, hizo hincapié en la importancia de BiciCoruña para moverse: "En 2022 contábamos con 23 bases, aproximadamente la tercera parte de las que disponemos ahora. Y con la renovación del servicio no solo hubo avances sustanciales en la captación de personas usuarias, sino que también se hizo posible a llegada de BiciCoruña a distritos donde anteriormente no existía".

San Pedro de Visma, Palavea o Xuxán son los últimos puntos que han sumado bases de BiciCoruña en los últimos meses para conectarse con el resto de la ciudad a través de este servicio. Algunos parques empresariales, como Agrela, también mejoraron su conexión para incentivar los desplazamientos laborales en bicicleta y reducir el uso del coche previado.