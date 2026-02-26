Betanzos (A Coruña) se suma a la moda de los Therians: quedada este sábado en la Plaza

Instante de la quedada que fracasó en A Coruña. Quincemil.

El área metropolitana de A Coruña también busca Therians. Un perfil de TikTok ha lanzado en las últimas horas una quedada en Betanzos para este sábado 28 de febrero a las 18:30 en la plaza municipal.

Los convocantes explican en el texto que han planificado varias actividades para la reunión.

La ciudad de A Coruña también cuenta con una quedada Therian para ese mismo día. Será a las 17:00, justo una hora y media antes.