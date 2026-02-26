Ofrecido por:
Betanzos (A Coruña) se suma a la moda de los Therians: quedada este sábado en la Plaza
Ese mismo día hay otro encuentro en A Coruña, en la plaza de María Pita. El primer intento de reunión fracasó el pasado viernes en Méndez Núñez
El área metropolitana de A Coruña también busca Therians. Un perfil de TikTok ha lanzado en las últimas horas una quedada en Betanzos para este sábado 28 de febrero a las 18:30 en la plaza municipal.
Los convocantes explican en el texto que han planificado varias actividades para la reunión.
La ciudad de A Coruña también cuenta con una quedada Therian para ese mismo día. Será a las 17:00, justo una hora y media antes.
A lo largo de toda la geografía española se han convocado diferentes encuentros, donde son más los curiosos que se acercan a observar el ambiente que Therians que socializan entre ellos.
La anterior, celebrada en A Coruña, concluyó con gritos dirigidos a la progenitora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Personas que se sienten animales
Los Therian son personas que se sienten vinculadas con un animal, ya sea a nivel emocional, simbólico o psicológico. En la práctica, esto se traduce en comportamientos como imitar movimientos, sonidos o actitudes propias de esos animales, en ocasiones utilizando máscaras o accesorios. Algunos incluso se desplazan a cuatro patas como forma de expresión.