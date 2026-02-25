Retenciones en A Coruña por un choque en Matogrande y el incendio de un coche en la ronda de Outeiro

A las habituales retenciones por la lluvia este miércoles se han unido dos sucesos que han provocado lentitud en el tráfico de la ciudad. Uno de ellos fue un choque en la rotonda de Matogrande y el otro el incendio de un vehículo en ronda de Outeiro, donde hay un carril cortado.

El primero de ellos se produjo entre un coche y un tráiler sobre las 12:30 horas. Aunque el golpe no fue gran cosa, el lugar donde se produjo el accidente provocó retenciones en la ronda de Camilo José Cela en sentido bajada y en la avenida San Cristóbal.

En otro lugar de la ciudad, sobre las 13:10 horas, un vehículo aparcado comenzaba a arder. Fue a la altura del número 172 en la ronda de Outeiro, cerca del cruce con avenida de Arteixo, hasta donde se desplazó la Policía Local y los bomberos. El fuego ya se encuentra sofocado pero, debido a las tareas de extinción, fue necesario cortar el carril más cercano a la acera en sentido salida de la ciudad.

Debido a que esta ronda cuenta con otros dos carriles, las afecciones al tráfico fueron mínimas. Pese al fuego no se registraron heridos, si bien dos particulares estuvieron intentando sofocar el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia.